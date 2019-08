Gut, dass es die zweite Halbzeit mehr in sich hatte und die Zuschauer im Wasenstadion schließlich doch noch etwas zu sehen bekamen. „Wir haben in der Kabine viel angesprochen, was falsch gelaufen ist. Wir waren zum Beispiel viel zu statisch in der ersten Hälfte, das waren wir nach der Pause dann nicht mehr“, meinte Zagaria. Zielstrebig und effektiv ging es nun nach vorne. Simon Klostermann scheiterte mit einem zu unplatzierten Schuss aus 15 Metern noch (50.), doch Zagaria machte es kurz darauf besser. Nach einer Flanke von Kreshnik Lushtaku staubte Zagaria per Kopf aus fünf Metern zum 1:0 ab (53.) und ließ Ex-Kollege Tobias Fausel dumm dastehen. „Das Tor hat er mir geschenkt. Ich habe ihn verarscht“, freute sich der Freiberger später und zog seinen Kumpel auf.