Freiberg/Fußball Sieben Spieler gehen wohl, zwei Neue sind da

Ähnlich verhält es sich beim zweiten Neuzugang Daniel Kaiser, der aus der Regionalliga Nordost von Viktoria Berlin kommt. Der heute 28-Jährige spielte von 2009 bis 2016 bei den Stuttgarter Kickers II, hatte in dieser Zeit aber auch den ein oder anderen Einsatz in der ersten Mannschaft. Aus dieser Zeit kennt Florian Hägele den gelernten Mittelfeldmann noch. Kaiser wechselte dann im Jahr 2016 zum ZFC Meuselwitz, ehe er 2017 zu Viktoria Berlin ging. „Ich habe ihn in dieser Zeit immer wieder gegoogelt und geschaut, wie er sich entwickelt“, verrät Florian Hägele. Die Empfehlung von Freibergs Co-Trainer Marcel Ivanusa, der mit Daniel Kaiser bei den Kickers zusammengespielt hat, gab dann den endgültigen Ausschlag für die Verpflichtung. „Daniel ist eigentlich im zentralen Mittelfeld zuhause, hat im vergangenen Jahr in Berlin aber viel auf der rechten Seite gespielt. Das ist genau die Position, auf der wir eine Vakanz haben, deshalb wird er bei uns auch vorwiegend auf der rechten Seite eingeplant sein. Ob als Rechtsverteidiger oder etwas weiter vorne, wird man dann sehen. Aber in jedem Fall ist es ein Pluspunkt, dass man ihn auch mal ins Mittelfeld ziehen könnte“, meint Hägele. Hinzu kommt, dass Daniel Kaiser ebenso wie Ouadie Barini „gute Standards schlägt“. Weitere Verhandlungen mit Spielern laufen derzeit, denn vor allem auf der linken Verteidigerposition sowie auf den Außenbahnen und eventuell auch noch im Sturm hat der SGV Freiberg Bedarf. „Bis zum Trainingsauftakt am Montag wird sich wohl nicht mehr so viel tun, aber wir arbeiten mit Hochdruck“, sagt Florian Hägele. Kein Wunder, denn gleich sechs Spieler verlassen die Mannschaft sicher, bei einem siebten Akteur – Topstürmer Marcel Sökler – ist es noch nicht zu hundert Prozent sicher. „Aber ich gehe davon aus, dass er geht“, sagt Hägele.