Freiberg/Fußball SGV Freiberg will den Tabellenführer stürzen

Ihm ist aber auch klar, dass das kein Spaziergang wird. „Göppingen ist ein Brett. Und die Woche drauf kommt der FC Nöttingen, der auswärts fast stärker ist als zu Hause. Das werden zwei Kracher“, ist sich der SGV-Coach sicher. Das könnte auch daran liegen, dass bei den Spielen der Freiberger Tore fast schon garantiert sind. Denn bei keiner anderen Mannschaft in der Oberliga fallen so viele Tore, insgesamt 43 Mal hat es in neun Spielen geklingelt. Allerdings hat der SGV dabei 21 Gegentore kassiert. „Das ist irgendwie das Freiberg-Gen, dass hier meist sehr attraktiver Fußball gespielt wird“, sagt Mario Estasi. „Dabei spielen wir oft eine richtig gute Abwehr und haben mit Denis Zagaria oder Steven Kröner dort richtig gute Leute. Aber trotzdem haben wir noch zu viele Gegentore bekommen. Mich ärgern vor allem die vielen Treffer, die wir in der Schlussphase oder gar in der Nachspielzeit kassiert haben“, räumt der Coach ein, sieht aber auch etwas Positives: „Obwohl wir noch eine solche Baustelle haben, stehen wir so gut da. Würden wir schon am Limit spielen, wäre ich weniger optimistisch.“