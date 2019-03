Freiberg/Fußball SGV Freiberg geht nach dramatischer Schlussphase leer aus

So gewann Bissingen erneut das Nachbarschaftsduell – Freiberg konnte damit keines der jüngsten sechs Derbys gegen 08 für sich entscheiden. „Der Endstand macht mich natürlich traurig. Mindestens einen Punkt hätten wir hier verdient gehabt“, sagte SGV-Stürmer Marcel Sökler, der beim Elfmeter Muzliukaj den Vortritt gelassen hatte. „Ich habe mich da heute nicht so sicher gefühlt“, so Sökler.

Vor den spannenden Schlussminuten hatten beide Teams meist abwartend und mit dem Fokus auf eine sichere Defensive gespielt. Freiberg tat sich schwer, aus dem Spiel heraus Torchancen zu kreieren, was auch auf den verletzungsbedingten Ausfall von Hakan Kutlu zurückzuführen ist. „Mit ihm fehlt einfach einer unserer besten Spieler“, merkte auch Sökler an. Möglichkeiten gab es dennoch auf beiden Seiten. Bissingens Riccardo Goroglione schoss am langen Pfosten vorbei (11.), Pascal Hemmerich köpfte auf SGV-Torhüter Thomas Bromma (25.), der auch einen abgefälschten Schuss von Yannick Toth zur Ecke parierte (45.). Dazu verpassten Gorgoglione und Simon Lindner nach einer flachen Hereingabe um Zentimeter (46.). Gegen beide parierte Bromma nochmals stark (75., 76.). Freiberg wurde nach verhaltener Anfangsphase durch Muzliukaj gefährlich, der den Ball wie Mario Götze im WM-Finale mit der Brust annahm, ihn per Direktabnahme aber knapp übers Gehäuse schoss (29.). Ein Versuch von Sökler aus zwei Metern wurde im letzten Moment abgeblockt (64.).

„Die Schlussphase war sehr emotional. Ich werde bald 50 – ich weiß nicht, ob das noch lange etwas für mich ist“, erklärte 08-Trainer Alfonso Garcia mit einem Augenzwinkern. Er sprach von einer Partie, die auf des Messers Schneide stand. „Der Sieg war aber auch nicht unverdient.“ Ebenso wie Garcia betonte sein Gegenüber Ramon Gehrmann, dass seine Mannschaft „alles reingehauen“ hätte. „Ich kann meinen Spielern da keinen Vorwurf machen. Aus unseren großen personellen Problemen haben wir das Beste gemacht. Vor allem das Umschaltspiel der Bissinger haben wir gut verhindert. Dass wir am Ende mit leeren Händen dastehen, tut mir weh, vor allem auch für die Mannschaft.“ SGV Freiberg:

Bromma – Braun, Rohr, Fausel (84. Kröner), Gentner – Marotta (79. Tasdelen), Zagaria, Fossi (84. Pischorn), Ferati (73. Latifovic)– Sökler, Muzliukaj.