Freiberg/Fußball Niederlage im Spitzenspiel fällt zu hoch aus

Freiberg - Nach drei Siegen in Folge ist die Erfolgsserie des SGV Freiberg gerissen: Beim bis dato punktgleichen Bahlinger SC unterlag der Oberliga-Aufstiegskandidat mit 0:3 (0:1). Ein Ergebnis, das laut SGV-Trainer Ramon Gehrmann nur bedingt den Spielverlauf widerspiegelt. „Wer am Ende so deutlich gewinnt, hat den Sieg natürlich verdient. Er fällt aber deutlich zu hoch aus.“ Vor allem in einer Disziplin erwiesen sich die Hausherren jedoch als besser: dem Toreschießen. Und damit der wichtigsten Disziplin. „Wir hätten zwischenzeitlich vier, fünf Mal den Ausgleich machen müssen“, hadert der Trainer. Schüsse wurden aber immer wieder abgeblockt und pariert. Oder man vergab leichtfertig, wie Sven Schimmel, der aus kurzer Distanz vorbeiköpfte. Gehrmann: „Wir haben einfach die Tore nicht gemacht.“