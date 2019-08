Freiberg/Fußball Nach fast fünf Jahren wieder ein Derby-Sieg

Freiberg - Knapp fünf Jahre hatte Fußball-Oberligist SGV Freiberg kein Pflichtspiel mehr gegen den FSV 08 Bissingen gewonnen. Und allzu viele aus dem aktuellen SGV-Kader waren beim 5:2 im September 2014 in Stadion am Bissinger Bruchwald auch nicht dabei. Am Samstagnachmittag war es an gleicher Stelle mal wieder so weit. Einer, der auch 2014 schon im Freiberger Dress auf dem Platz stand, richtete nach dem Spiel ein paar Worte an die Mannschaft. „Der Trainer kann am Montag oder Dienstag im Training wieder was erzählen. Hier gibt es jetzt nur eins zu sagen: Derbysieger!“, rief Spetim Muzliukaj, und seine Kollegen stimmten nach dem 3:2 (2:1) jubelnd mit ein. „Heute hat jeder einzelne den Sieg unbedingt gewollt“, lobte der SGV-Stürmer sein Team.