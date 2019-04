Freiberg/Fußball Halbfinal-Ticket trotz Rückstand gebucht

Eine Viertelstunde war gespielt, als Balingens Paul Kozik eigentlich eine Flanke schlagen wollte. Doch der Ball rutschte ihm ab – und segelte über SGV-Keeper Alexander Michalik hinweg ins Tor. Michalik musste den angeschlagenen Thomas Bromma vertreten, hatte bei diesem Ball aber keine Chance. „Da wurde aus einer verunglückten Flanke ein Traumtor“, meinte Ramon Gehrmann später. „Es ist genau das passiert, was in einem Pokalspiel bei einer unterklassigen Mannschaft nicht passieren darf: Wir sind in Rückstand geraten.“ Doch lang lief der SGV diesem nicht hinterher. In der 23. Minute setzte Innenverteidiger Maximilian Rohr zu einem seiner Offensivläufe an, band damit mehrere Gegenspieler und legte dann nach links auf Thomas Gentner. Dessen mustergültige Flanke auf den langen Pfosten musste Steven Kröner, der für den erkrankten Denis Zagaria in die Startelf gerückt war, am langen Pfosten nur noch mit dem Kopf über die Linie drücken. Noch vor dem Wechsel ging der SGV dann sogar in Führung: Marcel Sökler gelang in der 40. Minute das 2:1.