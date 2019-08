Freiberg/Fußball Großes Lazarett vor dem ersten Heimspiel

Erstmals wird Estasi als Cheftrainer in einem Heimspiel an der Seitenlinie stehen, nachdem der bisherige Co-Trainer im Sommer zum Nachfolger von Ramon Gehrmann erkoren wurde. Die Nervosität hält sich aber in Grenzen: „Vor dem Spiel in Linx war ich schon aufgeregt. Und eine gewisse Anspannung ist immer da. Aber ansonsten freue ich mich einfach auf das erste Heimspiel“, sagt der Coach, der allerdings mit einigen personellen Problemen zu kämpfen hat. Neben der Sperre von Hakan Kutlu gibt es mehrere verletzungsbedingte Ausfälle. „Ein so großes Lazarett zu Saisonbeginn habe ich selten erlebt. Am meisten tut es mir für Ouadie Barini leid.“ Der Stürmer hat immer noch mit den Folgen eines Syndesmosebandrisses zu kämpfen. „Er trainiert zwar und da sieht man dann, dass er eine brutale Verstärkung wäre. Aber er hat auch immer wieder Schmerzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er am Samstag spielt“, sagt Estasi. Das ist deshalb besonders bitter, weil Barini erst im Sommer von Neckarsulm nach Freiberg gewechselt ist. „Der Junge leidet, weil er nicht gegen seinen Ex-Verein spielen kann“, weiß Estasi.