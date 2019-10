Freiberg/Fußball Glücklicher Punkt für Freiberg

Die Freiberger fanden überhaupt nicht in die Partie und leisteten sich viele Fehler im Spielaufbau. Ilshofen verteidigte hoch, stellte die Passwege zu und schaffte stets Überzahl in Ballnähe. „Ich habe in der ersten Halbzeit in einige ratlose Freiberger Spielergesichter gesehen“, freute sich Gästecoach Hoskins über seine gelungene Taktik. Der SGV hatte in der ersten Hälfte eine einzige Torchance, als Spetim Muzliukaj einen Flugkopfball nach einer Flanke von Kreshnik Lushtaku knapp am rechten Pfosten vorbeisetzte (18.). Die Gastgeber hatten sogar Glück, dass der Unparteiische bei zwei Situationen auf Abseits entschied und Ilshofen zur Pause nicht höher als 1:0 führte. Doch als SGV-Kapitän Steven Kröner nach einem „Riesenbock“ (Estasi) im Mittelfeld den Ball verlor, schien Kurz sein Team mit seinem elften Saisontreffer zum 0:2 (51.) auf die Siegerstraße zu schießen. Doch von der brachten sich die Gäste in der Schlussphase selbst ab.