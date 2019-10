Freiberg/Fußball Erste Partie ohne Gegentor

Die Freiberger gingen von Beginn an hohes Tempo und erspielten sich in der ersten halben Stunde eine Reihe guter Möglichkeiten, die aber zum Teil leichtfertig vergeben wurden. So stand Simon Klostermann in der siebten Minute frei vor dem Nöttinger Tor und hätte sich den Ball in aller Ruhe zurechtlegen können. Stattdessen führte ein Stolperer dazu, dass die Abwehr der Gäste die Chance vereitelte. In der 14. Minute scheiterte Niklas Pollex aus 17 Metern an Nöttingens Keeper Andreas Dups, zwei Minuten später strich der Schuss von Ouadie Barini nur Zentimeter am Tor vorbei. Klostermanns Fallrückzieher aus 15 Metern (24.) klärte Dups zur Ecke, die für den SGV jedoch abermals nichts einbrachte.