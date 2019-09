Freiberg/Fußball Ein unterhaltsames Duell findet seinen verdienten Sieger

In der zweiten Hälfte wurde die Ausbeute der Gäste aber besser. Den Ausgleich besorgte Tunjic per Flachschuss in die lange Ecke (55.) – was wütende Proteste der Freiberger nach sich zog. Sie reklamierten eine Abseitsstellung und ein Handspiel. Doch der Treffer zählte. In der Folge ging es hin und her, ehe die Kickers erneut zuschlugen. Diesmal per Kopfball von Patrick Auracher nach einer Ecke (70.). „Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, hier bei Toren nicht zu jubeln. Da konnte ich aber nicht anders, mein Körper hat das mit mir gemacht“, so Gehrmann in Anbetracht des abfallenden Drucks und des Tores. „Der Kopfball war 1,79 Meter purer Wille“, schwärmte er. Fast wäre der SGV dann nach einer Kombination von Volkan Celiktas und Spetim Muzliukaj zurückgekommen. Das 2:2 aber wurde wegen Abseits nicht gegeben. Aus Freiberger Sicht erneut eine Fehlentscheidung. Zwischenzeitlich hatte Kickers-Stürmer Shkemb Miftari noch den Pfosten getroffen. Besser machte er es in der 88. Minute, als er abstaubte und mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte. Zuvor hatte Keeper Alexander Michalik noch stark gegen Noah Lulic abgewehrt.