Freiberg/Fußball Ein Spieltag wie gemalt für den SGV Freiberg

Anstatt durch die Führung Selbstvertrauen getankt zu haben, agierte der SGV nun jedoch auf einmal etwas zu sorglos. Die Folge: Der Gast kam öfters gefährlich in den Strafraum und bekam dann auch noch nach einem Foul von Maximilian Rohr an Felix Bauer einen Elfmeter zugesprochen, den Andreas Mayer sicher zum 1:1-Ausgleich verwandelte (40.). „Das war eine Phase, in der das Spiel auch hätte kippen können. Beim Elfmeter können wir zudem froh sein, dass der Schiedsrichter Maximilian Rohr nicht auch noch Gelb gezeigt hat, denn er hatte ja schon Gelb“, so Gehrmann im Nachgang. Er fand: „Unser defensives Positionsspiel war in der Zeit schlecht, da wir den Gmünder Umschaltspieler immer haben drehen lassen und nur in einer Linie verteidigt haben. Da war die Zuordnung nicht gut. In der zweiten Halbzeit war das dann besser.“ Und wie!