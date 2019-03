Freiberg/Fußball Ein Mann für jede Minute

Freiberg - Man kann ja heutzutage auf so ziemlich alles wetten. Doch eine Wette darauf, dass Maximilian Rohr am Samstag (14 Uhr) im Spiel von Fußball-Oberligist SGV Freiberg gegen den 1. Göppinger SV in der Startelf steht, dürfte schwer zu platzieren sein. Und wenn doch, dann zu einer Quote, die alles andere als lukrativ ist. Denn in den bisher 24 Saisonspielen des SGV hat Rohr bislang jedes Mal von Beginn an gespielt. Und noch mehr: Der 23-jährige Innenverteidiger hat in allen 24 Partien die kompletten 90 Minuten durchgespielt. Eine solche Quote erreichen normalerweise höchstens Torhüter. In Freiberg steht Rohr damit jedenfalls allein.