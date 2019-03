Freiberg/Fußball Ein halbes Dutzend für den SGV Freiberg

Freiberg - Ramon Gehrmann sollte vielleicht unter die Wahrsager gehen. Als die Oberliga-Fußballer des SGV Freiberg vor zwei Wochen nach vier sieglosen Spielen in Folge den FC Nöttingen mit 4:0 bezwungen hatten, da orakelte der Trainer, dass man ja in der Hinrunde mit einem Sieg gegen eben jene Nöttinger eine Serie von 15 Spielen ohne Niederlage gestartet hatte. „Vielleicht gelingt uns so etwas ja jetzt wieder“, meinte er. Es folgten ein 3:1 in Oberachern und nun am Samstag ein 6:1 (3:0) gegen den 1. Göppinger SV. „Wir spielen ja gegen unsere eigene Serie an“, meinte Gehrmann anschließend und war „einfach nur happy“, dass dies erneut so überzeugend gelungen war.