Freiberg - Es ist ein oft und gerne verwendeter Satz von Trainer, dass in einer Liga „jeder jeden schlagen kann“. In der Fußball-Oberliga scheint dies derzeit tatsächlich zu stimmen. Vom Tabellenzweiten VfB Stuttgart II mit 17 Punkten bis zum Zwölften sind es gerade einmal drei Zähler. Auf diesem zwölften Platz rangiert der SGV Freiberg momentan. Nur einen Punkt, aber fünf Plätze besser steht der FC Nöttingen da, gegen den die Freiberger am Samstag (14 Uhr) ihr nächstes Heimspiel bestreiten.