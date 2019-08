Freiberg/Fußball Derby gegen Team mit vielen Ex-Freibergern

Freiberg - Es ist wohl nie ein ganz normales Spiel, wenn die Fußball-Oberligisten FSV 08 Bissingen und SGV Freiberg aufeinandertreffen. Zu nah liegen beide Orte beieinander, zu groß ist die Rivalität und zu viele Spieler haben schon mal das Trikot des jeweiligen Gegners getragen. Wobei Letzteres derzeit nur in eine Richtung gilt. Denn Ex-Bissinger sucht man im SGV-Kader momentan vergebens. Dafür haben die Bissinger Dominik Ferdek, Riccardo Gorgoglione, Pascal Hemmerich, Michael Deutsche, Simon Lindner, Ngo Duc Thanh oder Marius Kunde allesamt schon am Freiberger Wasen gekickt. Und während lange Jahre die Freiberger die erste Kraft im Kreis waren, hat sich das in jüngerer Vergangenheit etwas geändert. Somit ist das Derby am Samstag (14 Uhr) am Bissinger Bruchwald auch ein weiteres Duell um die Nummer eins im Landkreis Ludwigsburg.