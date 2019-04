Freiberg/Fußball Der Trainer verspricht ein „geiles Spiel“

Ihm selbst ist es „eigentlich egal, auf welcher Position ich eingesetzt werde. Hauptsache, ich kann spielen.“ Etwas überraschend ist angesichts seiner jüngsten Leistungen aber die Aussage, dass er sich „als Innenverteidiger eigentlich am wohlsten fühlt. Aber im Moment trainiere ich gut und die Mannschaft ist auch in Form – es läuft einfach, also ist alles in Ordnung.“ Natürlich wolle die Mannschaft die Serie von 15 Spielen ohne Niederlage aus der Hinrunde gerne wiederholen. „Aber wir wissen auch, wie schwer das wird, insbesondere jetzt in Bahlingen“, sagt Zagaria. „Aber wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen, denn wir wollen unbedingt hoch.“ Dass zuletzt die gegnerischen Trainer mehrfach von den schlechten Leistungen ihrer Teams gegen Freiberg sprachen, will Zagaria übrigens nicht so stehen lassen: „Es kann ja nicht jede Woche nur der Gegner sein. Wir haben einfach auch richtig gut gespielt.“