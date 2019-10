Freiberg/Fußball Der SGV Freiberg geht unter

Freiberg - Der SGV Freiberg wollte im Spitzenspiel der Fußball-Oberliga gegen den 1. Göppinger SV drei Punkte holen und diesen damit von der Tabellenspitze stoßen. So hatte sich Trainer Mario Estasi im Vorfeld geäußert. Sein Team spielte da allerdings nicht mit, ging auch in dieser Höhe verdient mit 0:5 (0:3) unter. „Der Kunstrasen-Trick hat diesmal nicht geklappt. In Zukunft muss Freiberg mit uns wohl auf den Parkplatz gehen, um zu gewinnen“, sagte dagegen ein sichtlich gut gelaunter Göppinger Trainer Gianni Coveli. Der Spruch zielte darauf ab, dass der SGV die letzten beiden Heimspiele gegen Göppingen auf den Kunstrasen verlegt und mit 6:1 und 4:2 gewonnen hatte. Davon war das Estasi-Team bei Dauerregen am Sonntag Lichtjahre entfernt. Auf dem seifigen Kunstrasen hatten die Gastgeber nicht nur augenscheinlich mehr Standprobleme, über die gesamten 90 Minuten schafften es die Freiberger eigentlich nie, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken.