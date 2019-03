Freiberg/Fußball Der SGV beendet die Tor- und Ergebniskrise

Immer wieder drängten die Freiberger nun auf das Tor der Gäste, wobei man „immer noch gesehen hat, dass die Jungs im letzten Drittel einen Rucksack auf hatten“, wie Trainer Ramon Gehrmann es formulierte. Ganz deutlich wurde dies beim 3:0 in der 62. Minute. Da stolperte Spetim Muzliukaj den Ball völlig frei im Fünfmeterraum mehr oder weniger über die Linie. „Normalerweise macht er den mit geschlossenen Augen“, urteilte Gehrmann. Der eingewechselte Savino Marotta scheiterte in der 72. Minute nach einem schönen Angriff noch am Pfosten. Doch nur eine Minute später sorgte Marcel Sökler per Kopf für den 4:0-Endstand.

Nöttingens Coach Michael Wittwer war nach dem Schlusspfiff reichlich bedient: „Es war für uns wie immer: Wir kommen nach Freiberg, spielen hier auf Kunstrasen und liefern die Punkte ab. Lediglich das Wetter war diesmal besser als vergangene Saison.“ Wobei er den Untergrund nicht als Ursache für die Niederlage sah. „Wir trainieren ja auch auf Kunstrasen, das kann keine Ausrede sein. Ich bin ratlos und enttäuscht von meiner Mannschaft. Der Freiberger Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Wir sind nur nebenher gelaufen, haben im ganzen Spiel kein einziges Mal richtig aufs Tor geschossen. Das war gar nix“, fand Wittwer sehr deutliche, aber auch treffende Worte. Ramon Gehrmann hingegen war natürlich „total erleichtert. Wir haben heute viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Vielleicht wird es ja eine Parallele zur Hinrunde.“ Da hatte der SGV Freiberg mit dem Sieg gegen Nöttingen eine Serie von 15 Spielen ohne Niederlage gestartet.

SGV Freiberg:

Bromma – Gentner, Fausel, Rohr, Schimmel – Zagaria (72. Kröner), Fossi (81. Öztürk), Latifovic (75. Ferati) – Braun, Muzliukaj (66. Marotta), Sökler.