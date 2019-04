Freiberg/Fußball Der erhoffte Aufstieg rückt in weite Ferne

Freiberg - Nur drei Tage nach dem bitteren wfv-Pokalaus beim unterklassigen TSV Essingen hat der SGV Freiberg den nächsten Rückschlag erlitten: Gegen die Stuttgarter Kickers unterlag der Fußball-Oberligist am Samstag im heimischen Wasenstadion vor 2400 Zuschauern mit 0:1 (0:0). Damit sind nicht nur beide als „Finalspiele“ ausgerufenen Partien verloren gegangen. Auch rückt der Aufstieg in die Regionalliga fünf Spieltage vor Saisonende in weite Ferne. Entsprechend niedergeschlagen waren die SGV-Akteure nach dem Abpfiff. Verteidiger Denis Zagaria etwa verarbeitete die Niederlage, indem er minutenlang regungslos im Mittelkreis lag. „Sowohl am Mittwoch als auch am Samstag hat man eine Mannschaft gesehen, die wirklich gewinnen will. Und eine, die denkt, alles nur spielerisch machen zu müssen. Nur so hast du aber keine Chance“, haderte Freibergs Stürmer Spetim Muzliukaj.