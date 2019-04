Freiberg/Fußball „Das ist das besonderste Spiel in dieser Saison“

Bleibt zu hoffen, dass die Hausherren das Pokal-Halbfinale gegen den TSV Essingen von Mittwochabend inzwischen gut verdaut haben. In diesem verloren sie nämlich mit 2:3. „Am Mittag danach muss ich sagen, dass ich immer noch daran zu knabbern habe. Ich könnte mich jetzt zu Tode ärgern, doch das bringt ja nichts mehr. Deshalb müssen ich und meine Kollegen versuchen, die Gedanken abzuschütteln, damit wir in der Liga unser Ziel erreichen. Wahrscheinlich ist es dafür sogar ganz gut, dass es nun gleich am Samstag weitergeht – mit so einem Hammer-Spiel. So bleibt gar nicht so viel Zeit, über alles nachzudenken“, sagt der zentrale Mittelfeldspieler, dem der Verlauf der Partie am Samstag komplett egal ist. „Wünschen würde ich mir nur, dass wir am Ende gewinnen – ob mit 1:0, 3:2 oder 8:7 spielt da keine Rolle“, sagt er schmunzelnd und glaubt: „Es wird auf Kleinigkeiten ankommen.“ Auf die kleinen, kurzen besonderen Momente. Momente, an denen er am Samstag am liebsten beteiligt sein möchte – zugunsten des SGV versteht sich.