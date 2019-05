Freiberg/Fußball Aufstiegstraum ist wohl geplatzt

Bereits am Samstag ist der SGV in seiner zweiten englischen Woche in Folge wieder im Einsatz: Um 14 Uhr empfängt er den TSV Ilshofen, der in der Abstiegszone steht und seit Anfang März auf einen Sieg wartet. Bei zwei Punkten Rückstand aufs rettende Ufer hat Ilshofen aber Hoffnung auf den Ligaerhalt. Anders als Freiberg auf den Aufstieg. „Jetzt nach Abpfiff gibt’s da nicht einen Funken“, so Gehrmann am Mittwoch. SGV Freiberg:

Bromma – Schimmel, Rohr, Zagaria, Fausel – Ferati (84. Tasdelen/ 93. Keklik), Kröner (79. Latifovic), Fossi, Müller, Braun (70. Marotta)– Sökler.