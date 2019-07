Freiberg/Fußball Auf den Umbruch folgt ein Neuaufbau

In der Oberliga, in welcher der SGV vergangene Saison auf Rang eins überwinterte, dann aber ins Mittelfeld abstürzte, schraubt der Verein seine Ziele deshalb nach unten. Ein einstelliger Tabellenplatz ist es, der aber zumindest angepeilt wird. In der Ligaspitze sieht Estasi neben dem VfB Stuttgart II und den Stuttgarter Kickers die eingespielten Teams vom FV Ravensburg und FC Nöttingen. „Wir möchten unsere junge Mannschaft aufbauen, damit sie dann in zwei, drei Jahren vielleicht wieder oben mitspielen kann.“