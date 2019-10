Freiberg Auffahrunfall auf der linken Spur

Vier Fahrzeuge sind auf der A81 am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr in einen Unfall verwickelt worden. Ein 22-Jähriger konnte aufgrund erhöhtem Verkehrsaufkommen mit seinem Peugeot nur langsam auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Heilbronn fahren. Von hinten näherte sich ihm eine 30-Jährige mit ihrem Audi, die die niedrigere Geschwindigkeit des Peugeot wohl falsch einschätzte, nicht mehr abbremsen konnte und zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim leicht auf diesen auffuhr. Hinter dem Audi fuhr eine 20-Jährige mit seinem VW. Dieser erkannte die Verkehrssituation und konnte noch bremsen, der ihm folgende 58-Jährige mit einem BMW allerdings nicht mehr. Er prallte auf den VW auf, welcher dadurch auf den Audi aufgeschoben wurde.