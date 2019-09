Ein 16-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag seiner Zerstörungswut in der Bahnhofstraße in Heutingsheim freien Lauf gelassen. Zunächst warf er mehrere Mülltonnen um und trat je einen Außenspiegel eines BMW, eines Audi sowie eines VW ab. Anschließend zertrümmerte der Tatverdächtige wohl auch die Glastür eines Getränkekühlschranks im Außenbereich eines Imbiss. Hierbei verletzte er sich leicht.