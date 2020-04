Freibäder in der Region Vorbereitungen laufen trotz Ungewissheit

Auch im Wellarium in Steinheim gehen die Vorbereitungen den gewohnten Gang, so Betriebsleiterin Katrin Schulze. Heißt: Die Becken werden wie in Oberstenfeld gereinigt und neu befüllt. Auch der Umbau des Umkleidebereichs über die Winterpause sei weitergelaufen und steuere wie das gesamte Freibad auf das Ziel 1. Mai hin. Die Arbeiten „sind im Zeitplan“, so Schulze. Ob die Besucher diese dann direkt nutzen können, müsse man in Steinheim ebenso abwarten wie in allen anderen Gemeinden.