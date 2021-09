Freibad ohne Männer Grapschen, filmen – draußen bleiben

Thermalbad will Frauen einen sicheren Raum geben

Das Thermalbad Vöslau bekräftigt auf Nachfrage seine Unterstützung für die Aktion am Freitag. „Daria Daria war auf der Suche nach einem Ort, um Frauen einen Raum zu geben, an dem sie sich wohlfühlen, und den stellen wir sehr gern zur Verfügung“, so eine Sprecherin des Bades. Die Aktion beschränke sich auf einen kleinen Bereich auf dem Außengelände: „Wir verbieten niemandem etwas. Auch am Freitag herrscht normaler Badebetrieb, und es sind alle willkommen, die die Badeordnung einhalten.“

Die Frauensprecherin der österreichischen Sozialdemokraten, Eva-Maria Holzleitner, sprach sich in der Tageszeitung „Der Standard“ als Reaktion auf die Debatte für „eigene, ausgewiesene Frauenbereiche“ als Alternative zu „expliziten Frauenbädern“ aus. Frauenbäder sind in der Tat selten – das einzige dieser Art in Deutschland befindet sich in Freiburg.