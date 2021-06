Freibad Oberstenfeld Ein Tag hier ist wie ein Tag Urlaub

Doch auch im Freibadteam gibt es Veränderung. Neuer Chef und Betriebsleiter ist Michael Meyer, 43 Jahre. Ursprünglich aus Hamburg stammend, hat er die Therme von Meersburg am Bodensee gegen die Stelle im Bottwartal getauscht und ist jetzt seit vier Wochen hier. „Es ist definitiv eines der schönsten Freibäder Deutschlands“, sagt er zu seinem Wechsel. Und ganz nebenbei findet er als Motorradfan mit seiner Partnerin hier zukünftig die besseren Strecken im Hinterland. „Meister für Bäderbetriebe müssen flexibel und ortsunabhängig sein“, ist er überzeugt. Gleichzeitig hat er „einen Riesen Respekt für sein Team und dankt ihnen für die Grundlagenarbeit, auf der sie nun gemeinsam aufsetzen können.“ Das bestätigt auch die Rettungsschwimmerin Alexandra Schmidinger, 50 Jahre: „Ich habe den Eindruck, dass es sehr gut läuft. Auch die Badegäste sind überwiegend diszipliniert.“ Dass dies so gut funktioniert, dafür sorgen dann Absperrungen an den Beckenrändern oder Plastikbändchen, die für die jeweiligen Becken separat ausgegeben werden. So ist sichergestellt, dass nie mehr als die erlaubte Anzahl an Gästen in den jeweiligen Becken baden.

Wie läuft der Ticketkauf?

Simone (50) aus Pleidelsheim ist mit Tochter Vanessa (29) und Enkelin Ella (1,5) aus Beilstein hier. Sie alle genießen wieder ein Stück zurückgewonnene Freiheit. „Am Montag war die Buchungsseite für die Eintrittskarten lange nicht erreichbar. Doch mehr hätte ich mich geärgert, wenn es keine Tickets mehr gegeben hätte“, sagt sie zur die Haltung vieler Besucher. Besser die eine oder andere Hürde und Einschränkung, statt wie 2020 überhaupt kein Badevergnügen. Das bestätigt auch Siegmar Polek (62). „Das Bezahlen war nicht so einfach. Doch da sind sie offenbar noch dran, das zu verbessern.“

Wie viele der anderen sechs Mitarbeiter und drei Rettungsschwimmer sorgt auch die bisherige Betriebsleiterin Ute Kuttner für Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit der Badegäste. Sie reinigt und desinfiziert das stählerne Drehkreuz am Eingang für die nächste Badeschicht, bevor es sie dann beruflich in Kürze in den Norden Deutschlands zieht. Derweil ist Georgi Khorbaleil heftig atmend beschäftigt. Heute trainiert er für die Sicherheit der Badegäste und seine Abschlussprüfung als Fachangestellter für den Bäderbetrieb. Dazu holt er eine schwere, wassergefüllte Rettungspuppe vom Grund des Beckenbodens und schleppt sie im Rettungsgriff, nur mit Grätschschwung der Beine, eine ganze Schwimmbahn an den Beckenrand. Das ist körperlich anspruchsvoll, doch für seine Prüfung nächste Woche ist er zuversichtlich.

Diese Zuversicht für ihre Sicherheit dürfen übrigens die Badegäste teilen, bei so viel routiniertem Sicherheitstraining aller Rettungsschwimmer.