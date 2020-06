Freibad Oberes Bottwartal Komfort würde auf der Strecke bleiben

Oberstenfeld/Beilstein - Das Mineralfreibad Oberes Bottwartal könnte trotz der Corona-Pandemie seine Tore zum 29. Juni öffnen – vorausgesetzt, die Gemeinderäte der beiden Betreiberkommunen Oberstenfeld und Beilstein stimmen in parallelen Sitzungen am kommenden Dienstag, 16. Juni, zu. Dann wäre der Weg frei, damit die Räte in der anschließenden Zweckverbandssitzung am selben Tag einen Knopf dran machen.