Freibad Oberes Bottwartal Der Parkplatz verwandelt sich in ein Autokino

Oberstenfeld - Zu normalen Zeiten ist der Parkplatz des Freibads Oberes Bottwartal im Sommer meist voller Autos. Deren Besitzer tummeln sich dann im kühlen Nass der Schwimmbecken. Doch was ist schon normal zu Coronazeiten? Dass auf dem Parkplatz in Oberstenfeld derzeit gähnende Leere herrscht, ist traurig für alle Badefans, kommt jedoch einer ganz anderen Sache zugute: Diese bietet zwar keine Erfrischung für den Körper an, kommt dafür aber mit einem Live-Musik-Programm daher, das den Geist erfrischen will.