Frauenteam des VfB Stuttgart Wie Lisa Lang zu ihrer Doppelrolle gekommen ist

Kurzfristig fand der VfB jedoch keinen geeigneten Ersatz. Deshalb ist nun vorübergehend Lang am Zug, die ihrem bisherigen Verein TSV Münchingen schon länger mitgeteilt hatte, dass sie ihre Trainertätigkeit dort beenden werde. „Ich werde jetzt so lange mit vollem Engagement die beiden Aufgaben erfüllen, bis wir den Wunschkandidaten auf dem Trainerposten gefunden haben“, sagt Lang. Das soll sich nicht ewig hinziehen. Und das Ziel bleibt ohnehin das gleiche: Wiederaufstieg in die dritthöchste Spielklasse. Denn schließlich strebt der VfB mit dem neuen Frauenteam nach oben.