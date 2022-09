Frauenfußball Frauen-Bundesliga hofft: "Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Auch am zweiten Spieltag gibt es ein so genanntes Highlight-Spiel in einer großen Arena: Die TSG 1899 Hoffenheim fordert am 24. September (17.55 Uhr) in Sinsheim die Wolfsburgerinnen. Zudem zeigt nicht nur Magentasport, sondern auch die ARD die Samstagabend-Begegnung - die Männer-Bundesliga hat an jenem Wochenende spielfrei. "Wir übertragen in dieser Saison zehn bis zwölf Spiele im Ersten und in den Dritten", kündigte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky an. Und: "Wir wollen jeden Samstag eine Zusammenfassung in der Sportschau zeigen."