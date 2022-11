Frauenfußball DFB-Frauen feiern Sieg gegen Weltmeisterinnen aus den USA

Voss-Tecklenburg hatte 26 Spielerinnen mitgenommen und angekündigt, kräftig durchzuwechseln. Bereits am Sonntag (23.08 Uhr MEZ/sportschau.de) steht in Harrison/New Jersey der zweite Test gegen die Amerikanerinnen an. Die Bundestrainerin erhofft sich auch davon wichtige Erkenntnisse für die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland. Dabei spielt Deutschland in der Vorrunde gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea.