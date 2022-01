Frauenfeindliche Kolumne Sawsan Chebli erstreitet Schmerzensgeld von Tichy

Berlin - Nach frauenfeindlichen Äußerungen über sie in einem Magazin hat die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli ein Schmerzensgeld erstritten. Das Landgericht Berlin entschied, dass der Publizist Roland Tichy der 43-Jährigen 10 000 Euro zahlen muss, wie Cheblis Anwalt Christian Schertz und ein Gerichtssprecher am Dienstag übereinstimmend der Deutschen Presse-Agentur sagten. Tichys Verlag äußerte sich auf schriftliche dpa-Anfrage zunächst nicht zu dem Urteil und zum möglichen weiteren Vorgehen. Seinen Twitter-Account hat er zwischenzeitlich allerdings nicht vernachlässigt, sein letzter abgesetzter Tweet ist am Dienstag um 23 Uhr zwei Stunden alt gewesen.