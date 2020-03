Frauen Fußball-Landesliga Biegelkicker jetzt mit neuem Coach

Erdmannhausen - Die Hinrunde der laufenden Saison war für die Landesliga-Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen sicher die schwierigeste Halbserie seit langem. Der neue Trainer Marko Tuttar klagte von Beginn an über Personalsorgen und warf Ende Oktober das Handtuch. Im Winter rangieren die Biegelkicker auf Platz zehn und damit auf einem Abstiegsplatz. In die Vorbereitung startete das Team dann im Januar immerhin mit einem neuen Trainer: Arif Güdük steht jetzt an der Seitenlinie. „Bislang war ich nur im Männerbereich tätig, zuletzt als Spielertrainer in Kirchberg und Poppenweiler“, sagt der neue Coach, der in der Jugend auch beim VfB Stuttgart und später im Aktivenbereich in Ditzingen in der Oberliga aktiv war. Der Kontakt zu den Biegelkickern? „Ich kenne Vorstand Harald Wagner schon ewig. Und meine Tochter spielt hier in der C-Jugend. Dass ich das Traineramt übernehme, war dann eine recht spontane Aktion“, erklärt er.