Frau wird in Marbach belästigt Unbekannter mit entblößtem Glied unterwegs

Eine 30-Jährige ist am Montagabend in Marbach von einem Unbekannten belästigt worden. Die Frau hatte gegen 23.30 Uhr ihr Auto in der Schillerstraße abgestellt und telefonierte, als sie einen Mann beobachtete, wie er gerade gegen eine Hauswand urinieren wollte. Auf sein Verhalten angesprochen, drehte der Unbekannte sich zu ihr um und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Gleichzeitig beleidigte er die 30-Jährige, die ihm antwortete, dass sie die Polizei rufen werde.