Frau in Benningen überfallen Bewaffneter Mann fordert Geld

Eine 49-Jährige ist am Sonntagabend in der Studionstraße in Benningen ausgeraubt worden. Die Frau war dort gegen 18.30 Uhr unterwegs, als plötzlich ein Mann mit einem Messer in der Hand auf sie zukam und Geld forderte. Der Unbekannte betonte hierbei, ihr nichts antun zu wollen und nur aus einer Notlage heraus zu handeln. Die 49-Jährige übergab daraufhin 50 Euro an den Täter, der im Anschluss entlang der Studionstraße flüchtete.