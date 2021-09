Französischer Schauspieler Jean-Paul Belmondo ist tot

Belmondo glänzte als Komödiant und Actionstar

In den 70er-Jahren profilierte sich der durchtrainierte Schauspieler immer mehr als Komödiant und Actionstar. Dabei riskierte er auch Kopf und Kragen, denn er kam in den meisten Filmen ohne Double aus. Unerschrocken kletterte er an Strickleitern zu Helikoptern hoch und sprang über fahrende Züge. Als er sich in „Der Boss“ bei einem Stunt am Kopf verletzte, machte er mit seinen halsbrecherischen Unternehmen Schluss. Da war er 52.