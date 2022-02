Franziskus Erster Auftritt eines Papstes in einer TV-Talkshow

So räumte der Papst ein, auf eine Frage wisse er bis heute keine Antwort, sie empöre ihn sogar: Warum leiden Kinder? „Ich glaube an Gott, er ist mein Vater“, so Franziskus, aber bei dieser Frage müsse er resignieren und könne nur glauben, dass Gott leidende Kinder begleitet. „Gott ist allmächtig, ja“, bekannt der Papst weiter, „aber er ist es nur in seiner Liebe.“