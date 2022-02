Franz kommt ins Kino Nöstlingers Kinderbuchheld wehrt sich gegen Mobbing

Ein Zehnjähriger gibt sein Filmdebüt

Die lustigen und hintersinnigen Geschichten um Franz Förstl aus der Hasengasse schrieb Christine Nöstlinger zwischen 1984 und 2011. Johannes Schmid („Blöde Mütze!“, „Wintertochter“) hat in seiner Kinoadaption daraus einen Spielfilm gemacht, der mehrere Episoden zusammenfasst: Franz, der mit seinen niedlichen Locken und der piepsigen Stimmen nicht zu den Coolen in der Schule gehört, will nicht weiter gehänselt werden – und weiß sich wie immer auf seine Art zu helfen. Das 10-Schritte-Programm eines Influencers scheint ihm eine Lösung, weniger nett sein, sein Ding machen, heißt nun das Motto von Franz, der dafür auch Freundschaften aus Spiel setzt.