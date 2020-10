Frankreich ruft Botschafter zurück Erdogan setzt Tiraden über „Geisteszustand“ Macrons fort

Ankara/Paris - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Sonntag seine Tiraden gegen den französischen Staatschef Emmanuel Macron fortgesetzt. Macron sei „ein Fall und muss sich deshalb wirklich untersuchen lassen“, sagte Erdogan in einer im Fernsehen ausgestrahlten Rede. Bereits am Samstag hatte der türkische Präsident Macron geraten, seinen „geistigen Zustand überprüfen“ zu lassen.