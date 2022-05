Frankfurter Europa-League-Sieg Trapp, Rode, Borré, Fischer: Die Triumph-Gesichter der SGE

Sebastian Rode

In der fünften Minute blutete der Kapitän plötzlich heftig. "Ich war die ganze Zeit bei Sinnen, ich war nie weg oder so", beteuerte Rode, der nach einem Foul von John Lundstram in der fünften Minute am Kopf getroffen wurde, aber nach einer mehrminütigen Behandlungspause weiterspielen konnte - und mit Turban einen souveränen Auftritt hinlegte. Zu den Interviews schlenderte der 31-Jährige später mit einem riesigen Pflaster auf dem Kopf. Via Twitter zeigte er die Wunde und kommentierte: "Hauptsache das Ding geholt!!! Alles andere ist egal."