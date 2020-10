Frankfurter Buchmesse: Kalenderpreis Die sechs besten Kalender für 2021

Überraschende Ausblicke

Jedes Jahr zeichnet in Frankfurt eine Jury die besten Kalender für das kommende Jahr aus. In sechs Kategorien wird der Kalenderpreis des Deutschen Buchhandels vergeben. Und wenn es danach geht, könnte 2021 ein buntes Jahr voller überraschender Ausblicke werden. In unserer Bildergalerie können Sie sich schon einmal durch die Siegertitel klicken. Welches Tier aber dem besten Longseller zum Erfolg verhilft, dürfte doch aber wohl kein Geheimnis sein, oder?