Frank-Walter Steinmeier wiedergewählt Was verdient der Bundespräsident?

Der alte Bundespräsident ist der neue: Frank-Walter Steinmeier ist am Sonntag bei der Bundesversammlung zum zweiten Mal als offizielles Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Umzugskartons müssen also nicht gepackt werden, Steinmeier darf weiterhin im Schloss Bellevue in Berlin wohnen. Aber auch die anderen Zuwendungen, die der Bundespräsident für seinen Dienst am Volk einstreicht, ermöglichen mindestens ein Leben in Wohlstand.