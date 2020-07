Frank Fahrenhorst, Trainer des VfB Stuttgart II „Auch Spätentwicklern wollen wir uns beim VfB nicht verschließen“

Ja, der Verein hat sich vorbildlich verhalten und uns informiert, da noch kein Testergebnis vorlag. Es ist völlig klar, dass man da kein Risiko eingeht. Solche Situationen können in diesen außergewöhnlichen Zeiten eben vorkommen. Wir haben statt des Testspiels trainiert. Der Befund des Spielers war negativ, sodass wir an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr die Partie nachholen. Drei Tage später, am 25. Juli, testen wir dann um 13 Uhr beim Oberliga-Aufsteiger TSG Backnang.