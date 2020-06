Frank Elstner talkt auf Netflix Er kann’s noch richtig gut: „Wetten, das war’s...?“

Warum Netflix das macht? Nun, wenn man sich in der Medienwelt durch ein ebenso unterhaltsames wie anspruchsvolles Angebot profilieren und zeigen will, dass man auch mehr kann als Spielfilme und Serien, dann sind Elstners neue Talkshows für den deutschen Markt beste Wahl. Wie erwähnt nimmt sich der 78-Jährige jeweils eine Stunde Zeit für seinen Gast, das Duo sitzt allein auf einer Bühne, ohne Publikum (das war auch schon vor Corona Teil des Konzepts), man hat ausreichend Gelegenheit, miteinander warm zu werden. Und vor allem: Frank Elstner ist auf jeden einzelnen Gast wirklich glänzend vorbereitet. Er hat das, was viele seiner Kollegen oft nicht haben: echtes Interesse am und Neugier auf sein Gegenüber.