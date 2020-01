Francesco Mobilia besucht seine frühere Schule Ein Hauch von Show in der Mensa

Großbottwar - Die Aufregung in der Mensa der Matern-Feuerbacher-Realschule war groß am Dienstag. Und das lag weniger am Essen als an einem besonderen Gast: Der Oberstenfelder Francesco Mobilia, der in der RTL-Talentshow „Deutschland sucht den Superstar“ aufgetreten und zur nächsten Runde in Südafrika geschickt worden ist (wir berichteten), war an seine ehemalige Schule gekommen. Seine Mutter Dana betreut die Ganztagesschüler in der Mittagspause und wurde von diesen nach dem Auftritt ihres Sohnes so mit Fragen gelöchert, dass sie meinte, es sei am besten, er käme selbst.