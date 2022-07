Franca Lehfeldt und Christian Lindner Hochzeit auf Sylt und ein Dilemma

Eine politische Berichterstattung von der Verlobten des Finanzministers

Auf Sylt zu heiraten ist beliebt. Die Insel hat einige nette Plätze im Angebot, an denen man sich das Ja-Wort geben kann und die vom Tourismusservice der Insel entsprechend beworben werden: in luftiger Höhe auf dem Hörnumer Leuchtturm, klassisch in einem Saal im Westerländer Rathaus, romantisch am Strand, auf hoher See auf dem Fischkutter „Gret Palucca“ oder in den beiden Söl’ring-Museen in Keitum. Christian Lindner und Franca Lehfeldt haben sich für Letztes entschieden. An diesem Donnerstag findet die standesamtliche Trauung statt, am Freitag gibt es einen Polterabend, und den Abschluss bildet am Samstag die kirchliche Trauung mit rund 140 Gästen in Keitum in der altehrwürdigen Kirche St. Severin. Die Feier danach steigt in dem gut abgeschirmten Kultrestaurant Sansibar.