Fragen und Antworten Waffen für die Ukraine - Was bietet Scholz an?

Was hat der Kanzler der Ukraine zugesagt?

Rüstungslieferungen der deutschen Industrie an die Ukraine werden von der Bundesregierung genehmigt und finanziert. Die Ukraine soll sich bereits von einer Angebotsliste Rüstungsgüter ausgesucht haben. Laut Scholz sind darunter Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrraketen und Munition, also das, was schon seit Kriegsbeginn aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine geliefert wird. Nun soll aber noch hinzukommen, "was man in einem Artilleriegefecht einsetzen kann". Ob damit nun Mörser, schwere Artilleriegeschütze oder nur Munition für diese Geschütze gemeint sind, verriet Scholz nicht. Er spricht auch von Waffen "mit erheblicher Auswirkung".