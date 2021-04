Frachter auf Mine gelaufen Explosion auf iranischem Schiff im Roten Meer

Laut der US-Website GlobalSecurity.org wird der beschädigte Frachter von der Marine der Iranischen Revolutionsgarden als Tender eingesetzt. Der Sprecher des Außenministeriums in Teheran bezeichnete das Schiff als "Sicherheitsgaranten für Schifffahrtsrouten". Die "New York Times" berichtete, das Cargo-Schiff habe militärische Zwecke erfüllt. Die israelische Tageszeitung "Haaretz" schrieb unter Berufung auf Berichte, die "Saviz" habe als Kommandozentrale für Operationen im Jemen und in Afrika gedient.

Israel gilt seit der Islamischen Revolution vor 42 Jahren als Irans Erzfeind Nummer eins. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Berichte über einen "Schattenkrieg" beider Seiten. Israel greift regelmäßig Ziele in Syrien an. Diese Angriffe richten sich häufig gegen pro-iranische Milizen. Israel will in dem benachbarten Bürgerkriegsland den militärischen Einfluss des Irans zurückdrängen, der mit der Regierung in Damaskus verbündet ist.

© dpa-infocom, dpa:210407-99-110692/3